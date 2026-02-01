ATELIER DÉCOUPE LASER

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-02-26 18:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Cet espace de création numérique est accessible toute l’année à partir de 8 ans, alors pour débuter profitez d’un atelier accompagné !

Durant un atelier de 2h, crée ton porte clé personnalisé grâce à la découpe laser, puis initie toi à la modélisation 3D, pour un premier aperçu des machines à commande numérique

Cet espace de création numérique est accessible toute l’année à partir de 8 ans, alors pour débuter profitez d’un atelier accompagné !

Durant un atelier de 2h, crée ton porte clé personnalisé grâce à la découpe laser, puis initie toi à la modélisation 3D, pour un premier aperçu des machines à commande numérique .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This digital creation space is open all year round to children aged 8 and over, so why not take advantage of a guided workshop to get started!

During a 2-hour workshop, create your own personalized key ring using laser cutting, then learn about 3D modeling for a first glimpse of digitally-controlled machines

L’événement ATELIER DÉCOUPE LASER Roubaix a été mis à jour le 2026-02-21 par Hauts-de-France Tourisme