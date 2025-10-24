Atelier Découpe ta citrouille Yvetot
Atelier Découpe ta citrouille
2 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
2025-10-24 15:30:00
2025-10-24
2025-10-24
Bienfaits propose plusieurs ateliers pour les enfants de 6 à 14 ans durant les vacances d’automne. Ce vendredi, venez découper votre citrouille d’Halloween. .
2 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 75 72 38 bienfaits.yvetot@gmail.com
