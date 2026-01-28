Atelier découvert Japonais 3/6 Barak’Ado Nort-sur-Erdre
Atelier découvert Japonais 3/6 Barak’Ado Nort-sur-Erdre samedi 21 février 2026.
Atelier découvert Japonais 3/6
Barak’Ado 44 Rue de la Biguenée Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
2026-02-21
Polyglotte est heureux de s’associer à Bruno DESPREZ et de l’accueillir sur le territoire de la CCEG pour une série de 6 ateliers.
Bruno DESPREZ C’est probablement ma fascination pour les mangas, quand j’étais tout gosse, qui est à l’origine de ma passion pour la culture japonaise.
Un pays que l’ingénieur en informatique a découvert en famille l’an dernier. Il prend des cours de japonais depuis quatre ans et en juillet 2024, il a passé un examen à la fac de Nantes pour valider certaines connaissances. Le japonais peut paraître compliqué mais il est plus facile de le parler que de l’écrire.
Tout public
Inscription obligatoire https://www.centre-polyglotte.eu/evenements/atelier-decouverte-du-japonais-3-6/
Nombre de places limités
Participation libre (suggestion 5€/personnes)
#Atelier 3 # FOLKLORE JAPONAIS *Structures de phrase *Lecture de conte *Traduction du conte *Ecoute d’une chanson *Traduction de la chanson *Quizz
Barak’Ado 44 Rue de la Biguenée Nort-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 12 71 contact@centre-polyglotte.eu
L’événement Atelier découvert Japonais 3/6 Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Erdre et Gesvres