Atelier découvert Japonais 3/6 Barak’Ado Nort-sur-Erdre

Atelier découvert Japonais 3/6

Barak’Ado 44 Rue de la Biguenée Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 11:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Polyglotte est heureux de s’associer à Bruno DESPREZ et de l’accueillir sur le territoire de la CCEG pour une série de 6 ateliers.

Bruno DESPREZ C’est probablement ma fascination pour les mangas, quand j’étais tout gosse, qui est à l’origine de ma passion pour la culture japonaise.

Un pays que l’ingénieur en informatique a découvert en famille l’an dernier. Il prend des cours de japonais depuis quatre ans et en juillet 2024, il a passé un examen à la fac de Nantes pour valider certaines connaissances. Le japonais peut paraître compliqué mais il est plus facile de le parler que de l’écrire.

Tout public

Inscription obligatoire https://www.centre-polyglotte.eu/evenements/atelier-decouverte-du-japonais-3-6/

Nombre de places limités

Participation libre (suggestion 5€/personnes)

#Atelier 3 # FOLKLORE JAPONAIS *Structures de phrase *Lecture de conte *Traduction du conte *Ecoute d’une chanson *Traduction de la chanson *Quizz

