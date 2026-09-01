Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Atelier découvert – Théâtre d’impro

3 allées d’Aussy Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association les bonnes poires propose un atelier découverte autour du théâtre d’impro.

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3 allées d’Aussy Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 15 28 93 lesbonnespoires.impro@gmail.com

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English :

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L’événement Atelier découvert – Théâtre d’impro Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge