ATELIER DECOUVERTE 1 CIRCUIT TRAINING Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet

Début : 2025-10-25 09:30:00
fin : 2025-10-25 10:30:00
2025-10-25
L’association GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps vous propose son nouvel atelier découverte le circuit training.
Ouvert à tous (adhérents et/ou licencié FFEPGV ou non) quel que soit votre niveau de pratique, venez découvrir une nouvelle discipline dans un cadre convivial.
L’association GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps vous invite à découvrir une nouvelle discipline, dans un cadre convivial.
Atelier découverte n°1 Circuit Training
Date Samedi 25 octobre 2025
Horaire 9h30
Lieu Salle de la Commanderie, Rue du Vignier de Saint-Jean à Poucharramet (31370)
Durée 1h00
Niveau Tous niveaux de pratique
Public A partir de 16 ans, adhérent ou non de l’association, licencié ou non de la F.F.E.P.G.V.
Places limitées.
Inscriptions obligatoires auprès d’Amélie au 06 68 13 93 41 (communiquez vos nom et prénom, adresse email et numéro de téléphone).
Tarifs
– Adhérents saison 25/26 4 € heure
– Non-adhérents 8 € heure ou 12 € 2 heures (consécutives ou non)
Matériel fourni par l’association. Prévoir une tenue adaptée, une grande serviette et une gourde.
Pour plus d’informations mouvtoncorps.pouch@gmail.com
Rue du Vignier de Saint-Jean ATELIER DECOUVERTE 1 CIRCUIT TRAINING Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie mouvtoncorps.pouch@gmail.com
English :
The GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps association offers you its new discovery workshop: circuit training.
Open to all (members and/or FFEPGV members or not) whatever your level of fitness, come and discover a new discipline in a friendly atmosphere.
German :
Der Verein GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps bietet Ihnen seinen neuen Entdeckungsworkshop an: das Zirkeltraining.
Der Kurs ist für alle offen (Mitglieder und/oder FFEPGV-Lizenznehmer oder nicht), unabhängig von Ihrem Leistungsniveau. Entdecken Sie eine neue Disziplin in einem geselligen Rahmen.
Italiano :
L’associazione GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps propone un nuovo workshop di scoperta: l’allenamento a circuito.
Aperto a tutti (soci e/o titolari di licenza FFEPGV o meno), qualunque sia il vostro livello di forma fisica, venite a scoprire una nuova disciplina in un’atmosfera amichevole.
Espanol :
La asociación GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps propone un nuevo taller de descubrimiento: el entrenamiento en circuito.
Abierto a todos (socios y/o titulares de licencia FFEPGV o no) sea cual sea su nivel de forma física, venga a descubrir una nueva disciplina en un ambiente agradable.
