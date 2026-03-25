Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:30:00

fin : 2026-04-02 12:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Les jeudis de 10h30 à 12h en avril.

Jauge limitée, sur réservation .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

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English : Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban

L’événement Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime