Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban Camaret-sur-Mer

Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban Camaret-sur-Mer jeudi 2 avril 2026.

Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 10:30:00
fin : 2026-04-02 12:00:00

Date(s) :
2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Les jeudis de 10h30 à 12h en avril.
Jauge limitée, sur réservation   .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban

L’événement Atelier découverte 6-12 ans Tour Vauban Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)