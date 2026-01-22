ATELIER DECOUVERTE 7 TAI CHI INITIATION SALLE DE LA COMMANDERIE Poucharramet

ATELIER DECOUVERTE 7 TAI CHI INITIATION

ATELIER DECOUVERTE N°7 TAI CHI INITIATION

Date samedi 14 février 2026

Heure 9h30

Durée 1 heure

Lieu Salle de la Commanderie

Prix adhérent 4 € non-adhérent 8 € (12 € les 2 heures d’atelier)

Places limitées.

Inscription obligatoire auprès d’Amélie au 06 68 13 93 41 (nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone).

Ateliers découverte ouverts aussi bien aux adhérents qu’aux non-adhérents de l’association et aux non-licenciés de la FFEPGV. 4 .

SALLE DE LA COMMANDERIE Rue du Vignier de Saint-Jean Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie mouvtoncorps.pouch@gmail.com

English :

The GV Poucharramet Mouv’ Ton Corps association invites you to its discovery workshop on Saturday February 14, 2026, at 9:30 am, at the Salle de la Commanderie in Poucharramet (31370).

Places are limited, registration required.

Open to non-members of the association.

L’événement ATELIER DECOUVERTE 7 TAI CHI INITIATION Poucharramet a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE