Atelier découverte à la Ferme Pédagogique La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy Saint-Rémy-de-Provence 1 septembre 2025 09:30

Bouches-du-Rhône

Atelier découverte à la Ferme Pédagogique Lundi 1er septembre 2025 le lundi de 9h30 à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy 58 route de Tarascon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Vous êtes chaleureusement invités à rejoindre l’atelier découverte à la Ferme Pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence le 31 octobre à partir de 9h30.Familles

Imaginez un lieu avec des animaux, des fruits et légumes cultivés avec amour ! Eh bien c’est ce que vous découvrirez à la Petite Ferme Pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence le jeudi 31 octobre de 9h30 à 12h.



Au programme, des rencontres exceptionnelles avec nos amis les animaux les moutons, les cochons, les bœufs et bien d’autres encore ! Vous pourrez les nourrir, les caresser et même apprendre comment prendre soin d’eux au quotidien.



Mais ce n’est pas tout ! Vous explorerez les vastes champs de légumes colorés, cultivés sans produits chimiques. Vous découvrirez les secrets de l’agriculture biologique, respectueuse de la nature et de notre santé.

Notre équipe de passionnée de fermiers vous accompagnera tout au long de cette journée palpitante, répondant à toutes vos questions et vous apprenant plein de choses sur la vie à la ferme.



La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy 58 route de Tarascon

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 22 27 07 contact@lapetitefermedesaintremy.fr

English :

You are warmly invited to join the discovery workshop at the Ferme Pédagogique in Saint-Rémy-de-Provence on 31 October from 9.30am.

German :

Sie sind herzlich eingeladen, sich am 31. Oktober ab 9.30 Uhr dem Entdeckungsworkshop in der Ferme Pédagogique in Saint-Rémy-de-Provence anzuschließen.

Italiano :

Siete caldamente invitati a partecipare al laboratorio di scoperta presso la Ferme Pédagogique di Saint-Rémy-de-Provence il 31 ottobre dalle 9.30.

Espanol :

Le invitamos a participar en el taller de descubrimiento en la Ferme Pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence el 31 de octubre a partir de las 9.30 horas.

