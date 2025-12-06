Atelier découverte à La Peñac La Peñac Marciac

Atelier découverte à La Peñac

La Peñac 22 Place de l'Hôtel de Ville Marciac Gers

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Ce week-end, l’association les biches volantes co-organise un atelier de découverte de la Communication Non Violente (CNV).

L’occasion de comprendre ce qui se cache derrière ce concept que tu as peut être entendu entre deux portes, ou bien d’en découvrir un autre angle, ou encore de trouver d’autres personnes intéressées par le sujet. Si ça te parle, tu trouveras toutes les infos sur ce site https://www.pratiquer-chez-soi.fr/marciac

La Peñac 22 Place de l'Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 79 06 05 lacantinedelapenac@gmail.com

English :

This weekend, the les biches volantes association is co-organizing a workshop to discover Non Violent Communication (NVC).

It’s an opportunity to understand what’s behind this concept you may have heard between two doors, or to discover another angle, or to find other people interested in the subject. If you’re interested, you’ll find all the info you need on this site: https://www.pratiquer-chez-soi.fr/marciac

