Atelier découverte adulte de la fève au chocolat L’Officine du Cacao La Charité-sur-Loire

Atelier découverte adulte de la fève au chocolat

L’Officine du Cacao 53 Grande Rue La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-11-16 2025-12-30 2026-01-25 2026-02-15

Venez déguster, fabriquer vous-même et emporter votre production de Napolitains chocolats

Inscrivez-vous en boutique, par message privé ou par mail sur contact@lofficineducacao.fr

Tarifs 40 € par personne 70 € pour un adulte et un ado (à partir de 11 ans) .

L’Officine du Cacao 53 Grande Rue La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 95 10 contact@lofficineducacao.fr

English : Atelier découverte adulte de la fève au chocolat

German : Atelier découverte adulte de la fève au chocolat

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier découverte adulte de la fève au chocolat La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-17 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges