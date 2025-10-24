Atelier découverte autour de la coquille Saint-Jacques L’Ecume Saint-Quay-Portrieux
Atelier découverte autour de la coquille Saint-Jacques
L’Ecume Esplanade du port d’armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24 21:00:00
Le bar/tabac de l’Écume au port d’Armor vous donne rendez-vous pour un atelier découverte autour de la coquille Saint-Jacques.
> Ouvert à tous, réservation possible par téléphone ou via leurs réseaux sociaux
> Achat en direct auprès des pêcheurs du port de Saint-Quay-Portrieux
> Echange avec les producteurs sur leur métier et le produit pour mieux le valoriser
> Démonstration gratuite de décorticage (réalisée sur place après l’achat des coquilles)
> Dégustation brochettes de Saint-Jacques à la plancha (2 brochettes de personne accompagnées d’un verre de vin blanc) .
L’Ecume Esplanade du port d’armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 61 46 78
