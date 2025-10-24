Atelier découverte autour de la coquille Saint-Jacques L’Ecume Saint-Quay-Portrieux

Atelier découverte autour de la coquille Saint-Jacques L’Ecume Saint-Quay-Portrieux vendredi 24 octobre 2025.

Atelier découverte autour de la coquille Saint-Jacques

L’Ecume Esplanade du port d’armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24 21:00:00

2025-10-24

Le bar/tabac de l’Écume au port d’Armor vous donne rendez-vous pour un atelier découverte autour de la coquille Saint-Jacques.

> Ouvert à tous, réservation possible par téléphone ou via leurs réseaux sociaux

> Achat en direct auprès des pêcheurs du port de Saint-Quay-Portrieux

> Echange avec les producteurs sur leur métier et le produit pour mieux le valoriser

> Démonstration gratuite de décorticage (réalisée sur place après l’achat des coquilles)

> Dégustation brochettes de Saint-Jacques à la plancha (2 brochettes de personne accompagnées d’un verre de vin blanc) .

L’Ecume Esplanade du port d’armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 61 46 78

