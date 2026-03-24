Atelier-découverte La petite faune du ruisseau de Combejean

Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Un atelier découverte en pleine nature sur le thème de La petite faune du ruisseau de Combejean . L’animation est encadrée par un guide nature. Durée 2h: Prévoir bottes et vêtements adaptés. Animations sur réservation impérative (jusqu’à la veille de l’animation) .

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Atelier-découverte La petite faune du ruisseau de Combejean

L’événement Atelier-découverte La petite faune du ruisseau de Combejean Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-03-26 par Corrèze Tourisme