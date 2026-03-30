Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère Espace Culturel du Pays de Nay Nay mercredi 15 avril 2026.
Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Rencontre avec l’artiste et son oiseau Pedro, l’occasion de partager de son processus de création et de sa relation aux oiseaux. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère
L’événement Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Nay (Pyrénées-Atlantiques)
- NHAC’AHUM! Festival de Gastronomie Gasconne Nay 1 avril 2026
- LO MES BIARNÉS en Vath Vielha Nay 1 avril 2026
- Séances de réalité virtuelle Le Mont Blanc Espace culturel du Pays de Nay Nay 1 avril 2026
- Fresque participative de la biodiversité Représenter la flore Espace culturel du Pays de Nay Nay 1 avril 2026
- Ciné-débat avec Jean Lavigne et Philippe Quevauviller Espace Culturel du Pays de Nay Nay 2 avril 2026