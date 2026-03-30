Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Rencontre avec l’artiste et son oiseau Pedro, l’occasion de partager de son processus de création et de sa relation aux oiseaux. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

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English : Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère

L’événement Atelier Découverte avec l’artiste clown Antoine Béguère Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay