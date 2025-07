Atelier découverte avec Manufactory Manufactory Le Havre

Atelier découverte avec Manufactory samedi 12 juillet 2025.

Atelier découverte avec Manufactory

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-19

2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-23 2025-08-30

Prenez le temps d’une parenthèse créative avec nos ateliers découvertes. En 30 minutes, explorez différentes techniques de travaux manuels dans une ambiance conviviale et accessible à toutes et tous. Que vous soyez curieux·se, débutant·e ou simplement en quête d’un moment ludique, ces mini-ateliers sont l’occasion parfaite de laisser parler votre imagination et de repartir avec votre création.

Trois sessions disponibles à 10h30, 11h et 11h30.

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Atelier découverte avec Manufactory

Take time out for a creative break with our discovery workshops. In just 30 minutes, explore different handicraft techniques in a friendly atmosphere accessible to all. Whether you’re curious, a beginner or just looking for a fun time, these mini-workshops are the perfect opportunity to let your imagination run wild and leave with your own creation.

Three sessions available: at 10.30am, 11am and 11.30am.

German :

Nehmen Sie sich Zeit für eine kreative Auszeit mit unseren Entdeckungsworkshops. In 30 Minuten können Sie verschiedene Handarbeitstechniken in einer geselligen und für alle zugänglichen Atmosphäre erkunden. Diese Mini-Workshops sind die perfekte Gelegenheit, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und Ihre eigenen Kreationen mit nach Hause zu nehmen, egal ob Sie neugierig sind, gerade erst angefangen haben oder einfach nur Spaß haben wollen.

Es gibt drei Termine: 10:30, 11:00 und 11:30 Uhr.

Italiano :

Concedetevi una pausa creativa con i nostri laboratori di scoperta. In 30 minuti, esplorate diverse tecniche artigianali in un’atmosfera amichevole e accessibile a tutti. Che siate curiosi, principianti o semplicemente in cerca di divertimento, questi mini-laboratori sono l’occasione perfetta per dare sfogo alla vostra immaginazione e partire con la vostra creazione.

Tre sessioni disponibili: alle 10.30, alle 11.00 e alle 11.30.

Espanol :

Tómese su tiempo para una pausa creativa con nuestros talleres de descubrimiento. En 30 minutos, explore diferentes técnicas artesanales en un ambiente agradable y accesible a todos. Ya seas curioso, principiante o simplemente busques pasar un rato divertido, estos minitalleres son la oportunidad perfecta para dar rienda suelta a tu imaginación y salir con tu propia creación.

Tres sesiones disponibles: a las 10.30 h, a las 11 h y a las 11.30 h.

