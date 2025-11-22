Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Concevez et fabriquez une broche à l’aide de cuir et de tissu.

INTERVENANTE Bérangère // Les Dames D’abord

TARIF 25 €

Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

