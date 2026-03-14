Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 28 mars 2026.
Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concevez et fabriquez une paire de boucles d’oreilles.
INTERVENANTE Bérangère / Les Dames D’abord
TARIF 25 € .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel)
L’événement Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme