Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concevez et fabriquez une paire de boucles d’oreilles.

INTERVENANTE Bérangère / Les Dames D’abord

TARIF 25 € .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel)

L’événement Atelier découverte: Bijoux (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme