atelier découverte Bols tibétains à GY Gy
atelier découverte Bols tibétains à GY Gy samedi 14 février 2026.
atelier découverte Bols tibétains à GY
Maison de la sérénité Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Vivez un moment de bien être et de relaxation en compagnie de Denis Tisserand à la maison de la sérénité. Il vous fera découvrir la technique des bols tibétains et leurs bienfaits. Séance de 14h à 15h30, sur inscription. .
Maison de la sérénité Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 60 19 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : atelier découverte Bols tibétains à GY
L’événement atelier découverte Bols tibétains à GY Gy a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY