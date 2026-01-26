atelier découverte Bols tibétains à GY Gy

atelier découverte Bols tibétains à GY

Maison de la sérénité Gy Haute-Saône

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Vivez un moment de bien être et de relaxation en compagnie de Denis Tisserand à la maison de la sérénité. Il vous fera découvrir la technique des bols tibétains et leurs bienfaits. Séance de 14h à 15h30, sur inscription. .

Maison de la sérénité Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 60 19 47

