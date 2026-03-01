Atelier découverte Bols tibétains Les Bucoliques Le Tréport
Atelier découverte Bols tibétains
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-03-19 10:00:00
fin : 2026-03-19 12:30:00
2026-03-19
Nous vous proposons un atelier découverte de bols tibétains à usage personnel.
Au programme histoire des bols tibétains, pratique auto massage, voyage sonore bols tibétains. Avec Maureen Richard. Tarif 20 € à régler en espèces auprès de l’intervenante. Sur inscription. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
