Atelier découverte Bols tibétains Les Bucoliques Le Tréport

Atelier découverte Bols tibétains

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

2026-03-19

Nous vous proposons un atelier découverte de bols tibétains à usage personnel.

Au programme histoire des bols tibétains, pratique auto massage, voyage sonore bols tibétains. Avec Maureen Richard. Tarif 20 € à régler en espèces auprès de l’intervenante. Sur inscription. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

