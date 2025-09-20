Atelier découverte Café Cupping Boutique Le Repaire Avallon

Boutique Le Repaire 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon Yonne

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

2025-09-20 2025-10-11

Vous voulez en savoir plus sur le café ?

Qu’est-ce qu’un Moka ? Est-ce qu’un blend est meilleur qu’une pure origine ? La mouture a-t-elle vraiment une importance ? De quoi parle-t-on quand on évoque le nez du café ?

En 2h de séance, nous couvrirons ces questions et les autres que vous pouvez vous poser. Nous parlerons botanique (oui le café est une plante ;)), process de préparation et découvrirons le Cupping de 6 cafés ! Possible d’organiser un atelier sur-mesure pour au minimum 5 personnes. N’hésitez pas à me contacter pour les dates !

Prochains ateliers à la boutique les samedis 20/09 et 11/10 15h00 à 16h30. .

Boutique Le Repaire 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lerepaire89@gmail.com

