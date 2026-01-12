Atelier découverte: Calligraphie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier découverte: Calligraphie (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un atelier ludique pour vous initier à l’art de la calligraphie.

INTERVENANTE Flora Aubrun Calligraphe

TARIF 25 €

​Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni / Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

Règlement de l’atelier à l’inscription

(Remboursement possible pour une annulation jusqu’à 3 semaines avant l’atelier).

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

