Atelier découverte Canva L’EnVol des Abies Les Premiers Sapins

Atelier découverte Canva

L’EnVol des Abies 26 Grande Rue Les Premiers Sapins Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 21:30:00

2025-09-19

Il s’agit d’un atelier pour apprendre à utiliser le site Canva dans l’objectif de créer des affiches pour des évènements, créer un CV etc… Cela peut s’adresser autant à des bénévoles d’associations qu’à des particuliers. L’objectif est une première approche du site, notamment pour savoir comment utiliser les modèles d’affiches disponibles et appréhender les différents formats. .

L’EnVol des Abies 26 Grande Rue Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 84 50 46 evs.premiers-sapins@famillesrurales.org

