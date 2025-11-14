Atelier découverte cartomancie et oracles Grand hôtel Dax
Atelier découverte cartomancie et oracles Grand hôtel Dax vendredi 14 novembre 2025.
Atelier découverte cartomancie et oracles
Grand hôtel 1 rue de la Source Dax Landes
Sonothérapie à 15h30 au salon vatel, bols tibétains, koshis, carillons thérapeutiques.
Animé par Christine Llamas.
Inscriptions obligatoire au plus tard la veille. .
Grand hôtel 1 rue de la Source Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28
