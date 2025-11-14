Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier découverte cartomancie et oracles Grand hôtel Dax vendredi 14 novembre 2025.

Grand hôtel 1 rue de la Source Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Sonothérapie à 15h30 au salon vatel, bols tibétains, koshis, carillons thérapeutiques.
Animé par Christine Llamas.
Inscriptions obligatoire au plus tard la veille.   .

Grand hôtel 1 rue de la Source Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28 

