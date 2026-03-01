Atelier découverte Chaillac
Atelier découverte Chaillac samedi 28 mars 2026.
Atelier découverte
16 Impasse des Nenuphars Chaillac Indre
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-04
Création d’une suspension en macramé.
Venez crée vote suspenses, couleurs au choix. Vous apprendrez à réaliser 4 noeuds. 25 .
16 Impasse des Nenuphars Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 25 46 22 61
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English :
Creation of a macramé hanging.
L’événement Atelier découverte Chaillac a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne