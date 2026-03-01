Atelier découverte

16 Impasse des Nenuphars Chaillac Indre

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04

Création d’une suspension en macramé.

Venez crée vote suspenses, couleurs au choix. Vous apprendrez à réaliser 4 noeuds. 25 .

16 Impasse des Nenuphars Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 25 46 22 61

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English :

Creation of a macramé hanging.

L’événement Atelier découverte Chaillac a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne