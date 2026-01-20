Atelier découverte CNV à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Atelier découverte CNV à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-02-06 16:30:00

2026-02-06

Atelier découverte la Communication non violente

Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs.

M.Rosenberg. Fondateur de la Communication Non Violente (CNV)

Et si nous communiquions autrement! Est-ce possible, est-ce souhaitable?

Nous n’avons pas appris à communiquer, comme si cela nous était naturel.

Avec bienveillance, je vous propose d’interroger notre manière d’être en relation, lors d’un atelier découverte de la CNV, vendredi 6 février 2026, de 14h à 16h30, à la librairie “ l’Autre Rive ”, située à Berrien 29690.

Participation libre et consciente.

Sur inscription, places limitées 02 98 86 94 05 .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

