Atelier découverte: Cuir (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Confectionnez un porte-monnaie personnalisé en cuir.

INTERVENANTE Cécile Croisille Maroquinière Plum’paillettes

TARIF 30 €

Public adulte (à partir de 14 ans)

Le matériel est fourni // Inscription obligatoire au 05.55.74.20.51

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

