Atelier découverte d’arts plastiques (enfants et adolescents) Salles des associations Asson

Salles des associations Rue du Stade Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 15:30:00

Date(s) :

2025-10-15

– Pour les 6-10 ans découvrez un atelier ludique pour explorer des techniques et s’exprimer librement. Chaque enfant développe son univers, ses idées et sa confiance en lui. Atelier de 14h00 à 15h30.

– Pour les 11-15 ans découvrez un atelier conçu pour développer l’imagination à travers des univers artistiques comme le manga ou le Street art et stimuler l’expression personnelle. Atelier de 16h00 à 18h00. .

Salles des associations Rue du Stade Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 72 88 65 marion.dauga@gmail.com

