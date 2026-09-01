ATELIER DÉCOUVERTE DE CANVA : COMMENT FAIRE UNE AFFICHE ? café des assos Villefort

Informations pratiques

Villefort

ATELIER DÉCOUVERTE DE CANVA : COMMENT FAIRE UNE AFFICHE ?

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Vous souhaitez créer facilement des affiches, des flyers, des publications pour les réseaux sociaux ou tout autre support de communication ?

Jules, animateur numérique à la Communauté de communes Mont Lozère, vous fera découvrir les bases de Canva, un outil simple, intuitif et accessible à tous.

Sur inscription

Adhésion obligatoire, atelier gratuit

Vous souhaitez créer facilement des affiches, des flyers, des publications pour les réseaux sociaux ou tout autre support de communication ?

Lors de cet atelier, Jules, animateur numérique à la Communauté de communes Mont Lozère, vous fera découvrir les bases de Canva, un outil simple, intuitif et accessible à tous. Vous apprendrez à prendre en main ses principales fonctionnalités pour réaliser des visuels clairs, attractifs et personnalisés, sans avoir besoin de compétences en graphisme et sans forcément recourir à l’intelligence artificielle.

Que vous soyez bénévole associatif, entrepreneur, salarié ou simplement curieux, cet atelier vous donnera les clés pour créer vos propres supports de communication en toute autonomie.

Sur inscription

Adhésion obligatoire, atelier gratuit .

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

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English :

Would you like to easily create posters, flyers, social media posts, or any other type of communication material?

Jules, a digital coordinator at the Mont Lozère Community of Municipalities, will introduce you to the basics of Canva, a simple, intuitive tool that’s accessible to everyone.

Registration required

Membership required; free workshop

L’événement ATELIER DÉCOUVERTE DE CANVA : COMMENT FAIRE UNE AFFICHE ? Villefort a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mont Lozere