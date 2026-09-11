Atelier découverte de Gamelan Javanais, Anne BRISSET, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Anne BRISSET · Angers
Informations pratiques
Atelier découverte de Gamelan Javanais Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h30 Anne BRISSET Maine-et-Loire
20 personnes par atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
Dimanche 20 septembre 2026
Le matin:
sur inscriptions (places limitées)
10h30-11h15
11h30-12h15
Atelier famille : Découverte du répertoire traditionnel d’Indonésie avec le Gamelan javanais, imposant ensemble d’une cinquantaine d’instruments essentiellement composé de percussions en bronze : gongs et instruments à lames, complétés par des tambours, xylophones, flûtes et vièles.
Anne BRISSET 1 RUE DU PIN 49000 Angers Angers 49015 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241662400 http://www.galeriesonore.fr http://www.galeriesonore.fr A la différence d’un musée, et c’est ce qui constitue la principale originalité du travail de la Galerie Sonore d’Angers, les 2 500 instruments sont en état de jeu et à la disposition du public.
découverte des répertoires traditionnels et exploration de la collection d’instruments de 5 continents dans une démarche de création sonore. 4 entrées: rue du Pin, rue Mirabeau, rue Colbert, rue de La Lafontaine
Dimanche 20 septembre 2026
©GSA
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