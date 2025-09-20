Atelier découverte de jeux de société Bibliothèque de Montarnaud Montarnaud

Atelier découverte de jeux de société Bibliothèque de Montarnaud Montarnaud samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. À partir de 2 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Jeux et création à la bibliothèque

La Bibliothèque vous invite à participer à un jeu inédit : « Créez votre construction ! ».

En parallèle, l’association Homo Ludens Associés propose une sélection de jeux spécialement choisis pour l’occasion.

Une belle opportunité de jouer, créer et s’amuser en famille ou entre amis !

Bibliothèque de Montarnaud Allée de l’Esplanade, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault Occitanie 04 67 55 48 16 https://montarnaud.com/La-bibliotheque Depuis 2000, la bibliothèque municipale vous accueille pour satisfaire vos besoins d’informations et de loisirs. Elle tient une place importante dans la vie culturelle et sociale de la commune. Elle est un lieu de rencontres et d’échanges pour tous les publics, et participe activement au développement de la lecture et des savoirs. Parking de l’esplanade Jean Moulin et parking de la salle des fêtes.

© Hélène Bonnier