Atelier découverte de jeux vidéo (8-13 ans) Salle Roblès Limoges

Atelier découverte de jeux vidéo (8-13 ans)

Salle Roblès 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Dans le cadre du mois du Logiciel Libre, l’espace Multimédia organise un atelier découverte de jeux méconnus qui méritent qu’on s’y attarde.

Un jeu vidéo libre, qu’est-ce que c’est ? C’est payant ou gratuit ? Et surtout est-ce aussi bien que les jeux que nous connaissons ? Des réponses à chacune de ces questions dans cette découverte de jeux vidéos très discrets mais pas moins méritant.

Inscriptions au préalable auprès des organisateurs. .

Salle Roblès 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53

English : Atelier découverte de jeux vidéo (8-13 ans)

