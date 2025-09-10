Atelier découverte de la calligraphie latine Paray-le-Monial

Atelier découverte de la calligraphie latine Paray-le-Monial mercredi 10 septembre 2025.

Atelier découverte de la calligraphie latine

Bibliothèque Municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-10 16:30:00

Cet atelier de découverte de la calligraphie latine destiné aux adultes permettra à chaque personne intéressée d’avoir une approche de l’utilisation de la plume, de l’encre et de réaliser des tracés. L’atelier est proposé par l’association Les P’tits Papiers.

Les personnes intéressées devront venir avec un crayon de papier, une gomme, et une règle. .

Bibliothèque Municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 61 20 74

