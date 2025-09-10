Atelier découverte de la calligraphie latine Paray-le-Monial
Atelier découverte de la calligraphie latine Paray-le-Monial mercredi 10 septembre 2025.
Atelier découverte de la calligraphie latine
Bibliothèque Municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 14:30:00
fin : 2025-09-10 16:30:00
Date(s) :
2025-09-10
Cet atelier de découverte de la calligraphie latine destiné aux adultes permettra à chaque personne intéressée d’avoir une approche de l’utilisation de la plume, de l’encre et de réaliser des tracés. L’atelier est proposé par l’association Les P’tits Papiers.
Les personnes intéressées devront venir avec un crayon de papier, une gomme, et une règle. .
Bibliothèque Municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 61 20 74
English : Atelier découverte de la calligraphie latine
German : Atelier découverte de la calligraphie latine
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier découverte de la calligraphie latine Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-08-30 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I