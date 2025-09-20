Atelier découverte de la céramique Musée des Sources d’Hercule Deneuvre

Atelier découverte de la céramique Musée des Sources d’Hercule Deneuvre samedi 20 septembre 2025.

Atelier découverte de la céramique Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée des Sources d’Hercule Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’atelier Inspire Art s’installe au musée Les Sources d’Hercule pour vous initier à l’art de la céramique antique.

Des fragments de céramique, commune ou de luxe, la sigillée, ont été retrouvés en très grand nombre à Deneuvre au fil des fouilles depuis 1858.

Cet atelier vous aidera à comprendre comment, il y a presque 2000 ans, les potiers ont développé l’art de la céramique dans notre région.

Musée des Sources d’Hercule Rue de la Porte Saint Nicolas, 54120 Deneuvre, France Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383752282 https://www.museehercule.fr Plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule romaine. Restitution exacte du sanctuaire comme il était au milieu du IVe siècle après J.C. Les statues et les bassins sont à la même place que dans l’ancien sanctuaire. La taille et le relief sont eux aussi conformes à la réalité du IVe siècle.

L’atelier Inspire Art s’installe au musée Les Sources d’Hercule pour vous initier à l’art de la céramique antique.

© Musée des Sources d’Hercule de Deneuvre