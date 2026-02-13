Atelier découverte de la découpe et gravure laser au FabLab du Pays de Conches (27), Fablab du Pays de Conches, Conches-en-Ouche

Atelier découverte de la découpe et gravure laser au FabLab du Pays de Conches (27) Jeudi 5 mars, 09h00 Fablab du Pays de Conches Eure

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T09:00:00+01:00 – 2026-03-05T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T09:00:00+01:00 – 2026-03-05T12:00:00+01:00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie et le FabLab du Pays de Conches à Conches en Ouche (27) vous proposent de découvrir comment l’accès à une machine laser peut vous permettre de réaliser rapidement des objets sur mesure, innovants, précis et personnalisés.

Au programme :

Découverte d’exemples d’usages de la machine laser dans différents

métiers artisanaux

Prise en main du logiciel Inkscape simple et gratuit pour créer des plans numériques en

2 dimensions

Puis, à vous de jouer : vous imaginez, vous dessinez, vous modélisez et vous réalisez un

premier objet par découpe et gravure laser (avec l’accompagnement de

l’animateur de l’atelier)

Public : Artisans ou salariés d’entreprises

Fablab du Pays de Conches 25 Rue Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.cma-normandie.fr/2928/entreprise »}, {« type »: « email », « value »: « fbuvry@cma-normandie.fr »}]

découverte de la modélisation 2D avec Inkscape puis de la découpe et gravure laser, présentation de cas d’usages dans l’artisanat numérique laser

CMA Normandie