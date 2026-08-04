Atelier découverte de la dégustation et des accords aux cidres Lieu dit Kermazuel Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Atelier découverte de la dégustation et des accords aux cidres

Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Au programme, initiation à la manière de déguster des cidres, dégustation comparée et approfondie de plusieurs cidres et tests d’accords avec des bouchées à base de produits locaux. .

Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 83 03 73 37

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English :

L’événement Atelier découverte de la dégustation et des accords aux cidres Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS