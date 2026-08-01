Atelier découverte de la dégustation et des accords aux cidres Lieu dit Kermazuel Clohars-Carnoët
jeudi 20 août 2026 · Lieu dit Kermazuel · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Atelier découverte de la dégustation et des accords aux cidres
Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Au programme, initiation à la manière de déguster des cidres, dégustation comparée et approfondie de plusieurs cidres et tests d’accords avec des bouchées à base de produits locaux. .
Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 83 03 73 37
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English :
L’événement Atelier découverte de la dégustation et des accords aux cidres Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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