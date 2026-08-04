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AGENDA · Clohars-Carnoët

Atelier découverte de la fabrication du cidre et du jus de pommes Lieu dit Kermazuel Clohars-Carnoët

mardi 4 août 2026 · Lieu dit Kermazuel · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Lieu dit Kermazuel
Adresse
Hangar-boutique des Bouteilles à l'Amère
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Atelier découverte de la fabrication du cidre et du jus de pommes

Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Pour prendre le temps de la rencontre, voyager ensemble au cœur de la récolte, échanger sur les différentes étapes et facettes de notre métier, et (re)découvrir par la dégustation la beauté de notre terroir.

Au programme, petit tour dans le verger, petit film immersif sur la récolte et échanges atour du métier, dégustation comparée des cidres et jus. Le tout en petite jauge, pour un chouette moment de partage pour petits et grands.

Un atelier-visite animé par le/la producteur.trice en quatre temps
– Petit tour dans le verger
– Film de 11min sur la période de récolte et transformation
– Questions / réponses autour de l’élaboration
– Dégustation comparée de l’ensemble des cuvées et jus
Tout public à partir de 4 ans.
Sur réservation sur le site internet de la cidrerie.   .

Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 83 03 73 37 

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English :

L’événement Atelier découverte de la fabrication du cidre et du jus de pommes Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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