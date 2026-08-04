Atelier découverte de la fabrication du cidre et du jus de pommes Lieu dit Kermazuel Clohars-Carnoët
mardi 18 août 2026 · Lieu dit Kermazuel · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Atelier découverte de la fabrication du cidre et du jus de pommes
Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 11:00:00
fin : 2026-08-18 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Pour prendre le temps de la rencontre, voyager ensemble au cœur de la récolte, échanger sur les différentes étapes et facettes de notre métier, et (re)découvrir par la dégustation la beauté de notre terroir.
Au programme, petit tour dans le verger, petit film immersif sur la récolte et échanges atour du métier, dégustation comparée des cidres et jus. Le tout en petite jauge, pour un chouette moment de partage pour petits et grands.
Un atelier-visite animé par le/la producteur.trice en quatre temps
– Petit tour dans le verger
– Film de 11min sur la période de récolte et transformation
– Questions / réponses autour de l’élaboration
– Dégustation comparée de l’ensemble des cuvées et jus
Tout public à partir de 4 ans.
Sur réservation sur le site internet de la cidrerie. .
Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 83 03 73 37
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English :
L’événement Atelier découverte de la fabrication du cidre et du jus de pommes Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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