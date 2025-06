Atelier Découverte de la flore au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse 9 juillet 2025 15:30

Atelier Découverte de la flore au musée gascon

9 juillet 2025 15:30

18:00

2025-07-09

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Tous les mercredis c’est ateliers pour petits et grands.

Le 9 juillet, on part pour une promenade botanique dans les parcs du musée apprenez à reconnaître les plantes et à réaliser un herbier. Dès 6 ans.

Tarif 7€/adulte, 5€/enfant avec visite du musée incluse.

RESERVATIONS AVANT LE 08/07

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée

Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

English :

The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, vine cultivation, wine and armagnac production, and ancient trades!

Every Wednesday there are workshops for young and old.

On July 9, we’re off on a botanical walk in the museum grounds: learn to recognize plants and make a herbarium. Ages 6 and up.

Price 7/adult, 5/child, museum visit included.

RESERVATIONS BEFORE 08/07

German :

Das Musée du Paysan Gascon lässt Sie in den Alltag des Landlebens im Armagnac eintauchen. Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft, den Anbau von Weinreben, die Herstellung von Wein und Armagnac und alte Berufe!

Jeden Mittwoch gibt es Workshops für Groß und Klein.

Am 9. Juli geht es auf einen botanischen Spaziergang durch die Parks des Museums: Lernen Sie, Pflanzen zu erkennen und ein Herbarium anzulegen. Ab 6 Jahren.

Preis 7/Erwachsener, 5/Kind mit Museumsbesuch inbegriffen.

RESERVIERUNGEN VOR DEM 08/07

Italiano :

Il Musée du Paysan Gascon vi immerge nella vita quotidiana dell’Armagnac rurale. Scoprite il mondo dell’agricoltura, della coltivazione della vite, della produzione del vino e dell’armagnac e degli antichi mestieri!

Ogni mercoledì si tengono laboratori per grandi e piccini.

Il 9 luglio, passeggiata botanica nel parco del museo: imparate a riconoscere le piante e a realizzare un erbario. Dai 6 anni in su.

Prezzo: 7€/adulto, 5€/bambino, visita al museo inclusa.

PRENOTAZIONI ENTRO L’08/07

Espanol :

El Musée du Paysan Gascon le sumerge en la vida cotidiana del Armagnac rural. Descubra el mundo de la agricultura, el cultivo de la vid, la producción de vino y armagnac, y los antiguos oficios

Todos los miércoles se organizan talleres para grandes y pequeños.

El 9 de julio, paseo botánico por el recinto del museo: aprenda a reconocer las plantas y a hacer un herbario. A partir de 6 años.

Precio: 7 ¤/adulto, 5 ¤/niño, visita del museo incluida.

RESERVAS ANTES DEL 08/07

