Atelier découverte de la Gemmothérapie Neuvic
Atelier découverte de la Gemmothérapie Neuvic mercredi 4 mars 2026.
Atelier découverte de la Gemmothérapie
Neuvic Dordogne
Apprendre à connaître les bienfaits des bourgeons, les observer et/ou récolter.
10h-12h
Tarif 17 €/personne. Sur réservation.
Lib’elles Lune 06 85 54 89 47 libelleslune@gmail.com
Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 54 89 47 libelleslune@gmail.com
English :
Learn about the benefits of buds, observe and/or harvest them.
10am-12pm
Price: 17 ?/person. Reservations required.
Lib?elles Lune 06 85 54 89 47 libelleslune@gmail.com
