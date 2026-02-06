Atelier découverte de la Gemmothérapie

Neuvic Dordogne

Apprendre à connaître les bienfaits des bourgeons, les observer et/ou récolter.

10h-12h

Tarif 17 €/personne. Sur réservation.

Lib’elles Lune 06 85 54 89 47 libelleslune@gmail.com

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 54 89 47 libelleslune@gmail.com

English :

Learn about the benefits of buds, observe and/or harvest them.

10am-12pm

Price: 17 ?/person. Reservations required.

Lib?elles Lune 06 85 54 89 47 libelleslune@gmail.com

