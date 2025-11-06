Atelier découverte de la généalogie Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-06 14:00 –

Gratuit : non Gratuit, sur inscription Adulte, Senior

Vous vous interrogez sur les origines de votre famille ?Vous souhaitez réaliser votre généalogie et vous ne savez pas comment faire ?Vous êtes bloqués dans vos recherches ?La commune de Saint-Aignan de Grand Lieu, en partenariat avec la Société des Historiens du Pays de Retz, vous propose un atelier de découverte de la généalogie. En petit groupe, vous apprendrez les notions de base, passerez en revue les sources documentaires et les instruments de recherche, en particulier la recherche sur Internet afin de reconstituer votre histoire familiale. Rendez-vous lemardi 2 décembremardi 6 janviermardi 3 févriermardi 3 marsmardi 7 avril de 14h à 16h30 à la médiathèque « Le Jardin de Lecture » (39 rue des Frères Rousseau – 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu).Gratuit – Sur inscription au 07.64.47.76.59 ou en ligne

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr http://wwww.saint-aignan-grandlieu.fr