Atelier découverte de la gravure ! – Atelier Bateau de Papier Hudimesnil 14 juin 2025 14:30

Manche

Atelier découverte de la gravure ! Atelier Bateau de Papier Adresse exacte communiquée après réservation Hudimesnil Manche

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-06-14 14:30:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Venez découvrir l’art de la gravure dans un atelier d’artiste et faire votre image imprimée sur une vraie presse !

L’atelier s’adresse aux adultes et aux jeunes 14 +.

Tout le matériel est fourni ! Pas de prérequis demandés, juste votre envie de découvrir et d’expérimenter.

La réservation est obligatoire :

par mail à darya.shvaleva.art@gmail.com et par sms au 06 49 44 93 83.

L’adresse exacte sera communiquée après réservation.

Pour mieux connaître l’artiste :

IG @shvalevadarya | FB Bateau de Papier .

Atelier Bateau de Papier Adresse exacte communiquée après réservation

Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com

English : Atelier découverte de la gravure !

Come and discover the art of engraving in an artist?s studio and make your own printed image on a real press!

The workshop is open to adults and 14+ young people.

All materials provided! No prerequisites, just your desire to discover and experiment.

Reservations are essential:

by e-mail to darya.shvaleva.art@gmail.com and by sms to 06 49 44 93 83.

The exact address will be communicated after booking.

To find out more about the artist :

IG @shvalevadarya | FB Bateau de Papier .

German :

Entdecken Sie die Kunst des Radierens in einem Künstleratelier und lassen Sie Ihr Bild auf einer echten Presse drucken!

Der Workshop richtet sich an Erwachsene und Jugendliche 14+.

Alle Materialien werden zur Verfügung gestellt! Keine Vorkenntnisse erforderlich, nur die Lust zu entdecken und zu experimentieren.

Eine Reservierung ist erforderlich:

per E-Mail an darya.shvaleva.art@gmail.com und per SMS an 06 49 44 93 83.

Die genaue Adresse wird nach der Buchung bekannt gegeben.

Um die Künstlerin besser kennenzulernen :

IG: @shvalevadarya | FB: Papierschiff .

Italiano :

Venite a scoprire l’arte dell’incisione in uno studio d’artista e a realizzare la vostra immagine stampata su una vera macchina da stampa!

Il laboratorio è rivolto agli adulti e ai giovani dai 14 anni in su.

Tutti i materiali sono forniti! Nessun prerequisito, solo la voglia di scoprire e sperimentare.

La prenotazione è obbligatoria:

via e-mail a darya.shvaleva.art@gmail.com o via sms al numero 06 49 44 93 83.

L’indirizzo esatto sarà comunicato dopo la prenotazione.

Per saperne di più sull’artista :

IG @shvalevadarya | FB Bateau de Papier .

Espanol :

Venga a descubrir el arte del grabado en el taller de un artista y realice su propia imagen impresa en una prensa real

El taller es para adultos y jóvenes mayores de 14 años.

Todos los materiales están incluidos No hay requisitos previos, sólo ganas de descubrir y experimentar.

Es obligatorio reservar:

por correo electrónico a darya.shvaleva.art@gmail.com o por SMS al 06 49 44 93 83.

La dirección exacta se comunicará tras la reserva.

Para saber más sobre el artista :

IG @shvalevadarya | FB Bateau de Papier .

