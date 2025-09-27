Atelier découverte de la gravure Hudimesnil

Atelier découverte de la gravure

Hudimesnil

Venez découvrir l’art de la gravure dans un atelier d’artiste et faire votre image imprimée sur une vraie presse !

L’atelier s’adresse aux adultes et aux jeunes 14 +.

Tout le matériel est fourni

Pas de prérequis demandés, juste votre envie de découvrir et d’expérimenter. La réservation est obligatoire et l’adresse exacte vous sera communiquée lors de la réservation

Si vous êtes intéressés mais la date ne vous convient pas, n’hésitez pas à contacter l’artiste pour venir à un autre moment. A bientôt .

l’adresse exacte vous sera communiquée lors de la réservation Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com

