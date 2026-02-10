Atelier Découverte de la langue des signes Neuillay-les-Bois
Atelier Découverte de la langue des signes Neuillay-les-Bois samedi 25 avril 2026.
Atelier Découverte de la langue des signes
7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir la langue des signes.
Venez participer à un atelier pour faire ses 1ers pas en langue des signes: présentation, politesse, phrase simple du quotidien. 13 .
7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 81 05 00 lessignesdestef@gmail.com
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English :
Come and discover sign language.
L’événement Atelier Découverte de la langue des signes Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne