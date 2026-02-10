Atelier Découverte de la langue des signes

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir la langue des signes.

Venez participer à un atelier pour faire ses 1ers pas en langue des signes: présentation, politesse, phrase simple du quotidien. 13 .

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 81 05 00 lessignesdestef@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover sign language.

L’événement Atelier Découverte de la langue des signes Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne