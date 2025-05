Atelier découverte de la Langue Française des Signes – Mimbaste, 16 mai 2025 19:00, Mimbaste.

Atelier découverte de la Langue Française des Signes La Ruche Eco-Solidaire Mimbaste Landes

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16 20:00:00

2025-05-16

L’association signe en corps vous propose un atelier de découverte de la langue française des signes. Inscriptions par e-mail signeencorps@gmail.com ou au 06 13 90 59 26 (sms uniquement).

La Ruche Eco-Solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 90 59 26 signeencorps@gmail.com

English : Atelier découverte de la Langue Française des Signes

Julie invites you to a workshop on helping others through touch. Touch to nourish the skin-lung system, the para-sympatic nervous system, the need for bonding and connection… To soothe, replenish and repair. Price: 5? Registration on 06 32 00 25 07.

German : Atelier découverte de la Langue Française des Signes

Der Verein signe en corps bietet Ihnen einen Workshop zur Entdeckung der französischen Zeichensprache an. Anmeldungen per E-Mail signeencorps@gmail.com oder unter 06 13 90 59 26 (nur SMS).

Italiano :

L’associazione signe en corps propone un workshop per scoprire la lingua dei segni francese. Per iscriversi, scrivere a signeencorps@gmail.com o chiamare il numero 06 13 90 59 26 (solo SMS).

Espanol : Atelier découverte de la Langue Française des Signes

Julie te invita a una conferencia y un taller sobre cómo ayudar a los demás a través del tacto. Tacto para nutrir el sistema piel-pulmón, el sistema nervioso para-simpático, la necesidad de conexión… Para calmar, reponer y reparar. Precio: 5? Inscripciones en el 06 32 00 25 07.

