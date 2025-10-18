Atelier Découverte de la Magie Locminé
Atelier Découverte de la Magie Locminé samedi 18 octobre 2025.
Atelier Découverte de la Magie
Mediathèque Locminé Morbihan
Venez découvrir les ficelles de la magie ! Démonstrations et tours de magie suivis d’une initiation. Animé par Animagic, dans le cadre de Magic’Maillon. Sur inscription, dès 8 ans, durée 3h. De 14h à 17h. .
Mediathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
