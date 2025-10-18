Atelier Découverte de la Magie Locminé

Atelier Découverte de la Magie Locminé samedi 18 octobre 2025.

Atelier Découverte de la Magie

Mediathèque Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Venez découvrir les ficelles de la magie ! Démonstrations et tours de magie suivis d’une initiation. Animé par Animagic, dans le cadre de Magic’Maillon. Sur inscription, dès 8 ans, durée 3h. De 14h à 17h. .

Mediathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Découverte de la Magie Locminé a été mis à jour le 2025-09-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE