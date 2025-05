Atelier découverte de la matière Ceramic Week Limoges – Limoges, 2 juillet 2025 15:00, Limoges.

Haute-Vienne

Atelier découverte de la matière Ceramic Week Limoges 142 Avenue Émile Labussière Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 15:00:00

fin : 2025-07-02 16:30:00

Date(s) :

2025-07-02

Atelier pratique pour expérimenter le matériau céramique et se transformer en artiste l’espace d’un instant. Découvre un procédé industriel et créatif original et construis avec une extrudeuse ta maquette céramique !

Réservé aux enfants à partir de 6 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte. Réservation par téléphone ou par mail. .

142 Avenue Émile Labussière

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 17 17 coordination@craft-limoges.org

English : Atelier découverte de la matière Ceramic Week Limoges

German : Atelier découverte de la matière Ceramic Week Limoges

Italiano :

Espanol : Atelier découverte de la matière Ceramic Week Limoges

L’événement Atelier découverte de la matière Ceramic Week Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-05-25 par OT Limoges Métropole