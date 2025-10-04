Atelier « Découverte de la méditation » Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon

Atelier « Découverte de la méditation » Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Rhône

À partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Cet atelier de découverte de la méditation a pour but d’initier les participants aux techniques de pleine conscience, afin d’améliorer leur bien-être et de réduire leur niveau de stress.

Cette séance permettra aux participants de : connaître les fondamentaux de la méditation de pleine conscience ; de réaliser des exercices de respiration consciente ; de réaliser une méditation de pleine conscience guidée.

Intervenante :

Rhania Yahiaoui – Infirmière spécialisée en gestion du stress par la méditation de pleine conscienc

Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478781212

En figure de proue de la place du Bachut, la médiathèque s'offre un emplacement idéal. De l'extérieur, une immense façade en verre donne une idée de la grandeur du bâtiment : 2 500 m2 répartis sur 5 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus. De l'intérieur, d'immenses baies vitrées laissent entrer la lumière pour inonder toute la médiathèque : des espaces confortables avec des fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des espaces de travail avec des places assises "individualisées" pour travailler tranquillement.

© Pixabay