Atelier découverte de la microfaune de la prairie Maison de Garonne Boé

Atelier découverte de la microfaune de la prairie

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-20

2025-08-20

Découverte de la microfaune de la prairie (insectes et autres petites bêtes) à l’aide de filets à papillon, de boîtes-loupes et observations aux loupes binoculaires.

A partir de 6 ans (être accompagné pour les moins de 6 ans). Places limitées, sur réservation.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Atelier découverte de la microfaune de la prairie

Discover the meadow’s microfauna (insects and other small creatures) using butterfly nets, magnifying boxes and binocular magnifiers.

Ages 6 and up (under 6s must be accompanied). Places limited, booking essential.

German : Atelier découverte de la microfaune de la prairie

Entdeckung der Mikrofauna der Wiese (Insekten und andere kleine Tiere) mithilfe von Schmetterlingsnetzen, Lupenboxen und Beobachtungen mit Binokularlupen.

Ab 6 Jahren (Kinder unter 6 Jahren müssen in Begleitung sein). Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite la microfauna del prato (insetti e altre piccole creature) utilizzando reti per farfalle e lenti di ingrandimento.

Per bambini dai 6 anni in su (i minori di 6 anni devono essere accompagnati). Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier découverte de la microfaune de la prairie

Descubra la microfauna del prado (insectos y otras criaturas pequeñas) utilizando redes para mariposas y lupas.

Para niños a partir de 6 años (menores de 6 años acompañados). Plazas limitadas, reserva obligatoria.

