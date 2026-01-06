Atelier découverte de la mosaïque Ferme de Bouchauds Saint-Cybardeaux

Atelier découverte de la mosaïque

Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-02-20 11:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

2026-02-20

Vendredi 20 février à 11h, atelier découverte de la mosaïque, durée 1h.

Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

English :

Friday February 20 at 11am, mosaic discovery workshop, duration 1h.

