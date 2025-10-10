Atelier découverte de la naturopathie L’Herbier d’Alienor Andernos-les-Bains

Atelier découverte de la naturopathie

L'Herbier d'Alienor 21 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Envie de découvrir les bases de la naturopathie pour mieux comprendre comment prendre soin de votre vitalité au quotidien ?

Julie et Ophélie unissent leurs compétences pour proposer des ateliers de découverte de la naturopathie. Ces moments allient conseils pratiques, échanges conviviaux et outils concrets pour prendre soin de soi au naturel.

Rejoignez-nous le 10 octobre de 13h30 à 15h pour un moment convivial, riche en conseils pratiques et en échanges !

Places limitées réservation obligatoire. .

L’Herbier d’Alienor 21 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 92 57 43 ophelie.gourichon@outlook.fr

